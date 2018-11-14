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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

FETÖ mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada, 93 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 19 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin görüşünü hazırlamak için süre talebinde bulunan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Emin Çakıcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmada, ByLock kullanmadığını, buna ilişkin gelen raporda, tutuklanmasının ardından bu program üzerinden haberleştiğine dair bilgilerin olduğunu iddia ederek, bu durumun hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldan beri tutuklu olduğunu kaydeden Çakıcı, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Ali Bekar, soruşturma aşamasında bir şüphelinin evindeki aramaya katılması nedeniyle tutuklandığını savunarak, kendisine isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.

"Garson" kod adlı gizli tanığın emniyet teşkilatındaki "mahrem imam fişlemesi" ile ByLock suçlaması sebebiyle tutuklu bulunduğunu anlatan Bekar, "Daha önce mahkeme huzurunda ifade veren bu gizli tanık beni tanımadığını söyledi. Ben de onu tanımıyorum. ByLock da kullanmadım. Bu ülkeden beni sürgün etseniz de gitmeyeceğim. Ülkemi seviyorum. Kaçma ihtimalim yoktur. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Her tutukluluk incelemesinde benzer savunma yaptığından aynı şeyleri tekrar etmeyeceğini belirten tutuklu sanık Cem Kendigelen ise "Soruşturma aşamasında bazı belgelerde imza ve parafım vardı. Kolluk kuvveti olarak cumhuriyet savcısından gelen talimatları yerine getirdim. Usulsüz hiçbir işlem yapmadım, yaptığım her işlem yasaldır. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Aynı davada daha önceden tahliye olduğunu, ancak ByLock kullandığına ilişkin iddianın ardından yeniden tutuklandığını dile getiren tutuklu sanık Ramazan Özdemir de tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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