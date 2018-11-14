İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 19 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin görüşünü hazırlamak için süre talebinde bulunan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Emin Çakıcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmada, ByLock kullanmadığını, buna ilişkin gelen raporda, tutuklanmasının ardından bu program üzerinden haberleştiğine dair bilgilerin olduğunu iddia ederek, bu durumun hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldan beri tutuklu olduğunu kaydeden Çakıcı, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Ali Bekar, soruşturma aşamasında bir şüphelinin evindeki aramaya katılması nedeniyle tutuklandığını savunarak, kendisine isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.