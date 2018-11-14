HABER

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:04 | Son Güncelleme

FETÖ mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada, 93 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, bir sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Fahrettin Karaağaç, hakkındaki "ByLock" raporunda çelişkiler olduğunu savunarak, "Tutukluluk dayanılmaz hale geldi. Ailemiz için çekilmez hale geldi. Hak, hukuk için değil Allah için vicdanlarınıza sesleniyorum. Serbest bırakmanızı istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Memduh Tosun hakkındaki "ByLock" suçlamasını reddederek, raporunda çelişkiler olduğunu savundu. Tosun, "Suç varsa yargılanalım, kaçacak da değilim. 30 aydır tutukluyum, kaçma şüphem yok. Tutuksuz yargılanırken, 'ByLock' iddiasıyla tutuklandım. İthamların ağırlığıyla eziliyoruz. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Çil, "askeri casusluk" dosyasının "Bu dosyayı çalışacaksınız" diye kendilerine verildiğini belirterek, "Dosyayı aldığımızda 'fuhuş ve insan kaçakçılığıydı'. 'Askeri bilgi ve belge bulundurma' benden sonra oldu. 32 aydır tutukluyum. Meslek hayatım 25 sene. Yarısında terörle mücadele ettim ama şimdi buradayım. Ağır geliyor. Askeri casusluk soruşturmasının başlangıç noktasındaydım. O yüzden savunacak bir şeyim yok." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak, hakkındaki "ByLock" raporunda tarih, saat ve yer açısından çelişkiler olduğunu savunarak, "askeri casusluk" dosyasını çalışmadığını iddia etti ve tahliyesini talep etti.

Talepleri görüşmek için ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Çil'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda, Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dava dosyadaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 93'e yükselmişti.

PARTNERBugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınızBugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kırıkkale'de Kamu-Sen'den 'ek zam' talebiKırıkkale'de Kamu-Sen'den 'ek zam' talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askeri Casuslukta Kumpas dava tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İyilik varsa 'umut' var

İyilik varsa 'umut' var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Terör örgütü PKK/PYD’de iç hesaplaşma: 2 terörist infaz edildi

Terör örgütü PKK/PYD’de iç hesaplaşma: 2 terörist infaz edildi

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.