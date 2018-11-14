İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Fahrettin Karaağaç, hakkındaki "ByLock" raporunda çelişkiler olduğunu savunarak, "Tutukluluk dayanılmaz hale geldi. Ailemiz için çekilmez hale geldi. Hak, hukuk için değil Allah için vicdanlarınıza sesleniyorum. Serbest bırakmanızı istiyorum." diye konuştu.
Tutuklu sanık Memduh Tosun hakkındaki "ByLock" suçlamasını reddederek, raporunda çelişkiler olduğunu savundu. Tosun, "Suç varsa yargılanalım, kaçacak da değilim. 30 aydır tutukluyum, kaçma şüphem yok. Tutuksuz yargılanırken, 'ByLock' iddiasıyla tutuklandım. İthamların ağırlığıyla eziliyoruz. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Tutuklu sanık Mustafa Çil, "askeri casusluk" dosyasının "Bu dosyayı çalışacaksınız" diye kendilerine verildiğini belirterek, "Dosyayı aldığımızda 'fuhuş ve insan kaçakçılığıydı'. 'Askeri bilgi ve belge bulundurma' benden sonra oldu. 32 aydır tutukluyum. Meslek hayatım 25 sene. Yarısında terörle mücadele ettim ama şimdi buradayım. Ağır geliyor. Askeri casusluk soruşturmasının başlangıç noktasındaydım. O yüzden savunacak bir şeyim yok." diye konuştu.
Tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak, hakkındaki "ByLock" raporunda tarih, saat ve yer açısından çelişkiler olduğunu savunarak, "askeri casusluk" dosyasını çalışmadığını iddia etti ve tahliyesini talep etti.
Talepleri görüşmek için ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Çil'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
- Dava ve iddianame
"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda, Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.
Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Dava dosyadaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 93'e yükselmişti.
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