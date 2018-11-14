İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Fahrettin Karaağaç, hakkındaki "ByLock" raporunda çelişkiler olduğunu savunarak, "Tutukluluk dayanılmaz hale geldi. Ailemiz için çekilmez hale geldi. Hak, hukuk için değil Allah için vicdanlarınıza sesleniyorum. Serbest bırakmanızı istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Memduh Tosun hakkındaki "ByLock" suçlamasını reddederek, raporunda çelişkiler olduğunu savundu. Tosun, "Suç varsa yargılanalım, kaçacak da değilim. 30 aydır tutukluyum, kaçma şüphem yok. Tutuksuz yargılanırken, 'ByLock' iddiasıyla tutuklandım. İthamların ağırlığıyla eziliyoruz. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Çil, "askeri casusluk" dosyasının "Bu dosyayı çalışacaksınız" diye kendilerine verildiğini belirterek, "Dosyayı aldığımızda 'fuhuş ve insan kaçakçılığıydı'. 'Askeri bilgi ve belge bulundurma' benden sonra oldu. 32 aydır tutukluyum. Meslek hayatım 25 sene. Yarısında terörle mücadele ettim ama şimdi buradayım. Ağır geliyor. Askeri casusluk soruşturmasının başlangıç noktasındaydım. O yüzden savunacak bir şeyim yok." diye konuştu.