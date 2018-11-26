Turhan'ın "Dindar bir çocuksun, askeri lisede açıktan namaz kılarsan atılırsın, o yüzden namaz ibadetini ima yoluyla yapmalısın." diye telkinlerde bulunduğunu belirten gizli tanık, Maltepe Askeri Lisesindeki ilk yılında, ekim ya da kasım ayında kapatılan Nokta dergisinin "askeri okullarda irticanın hortladığı"na ilişkin yayınlarının ardından TSK'nın soruşturma başlattığını dile getirdi.

Gizli tanık, Turhan'ın okula başlamadan önce yazın yanına geldiğini ve ilerleyen dönemde de kendisiyle irtibatlı olmak istediğini söylediğini beyan etti.

Soruşturmada 240 öğrencinin itirafçı olduğunu söyleyen gizli tanık, şu beyanlarda bulundu:

"240 öğrencinin, zincirleme olarak birbirlerini de ifadelerinde ele verdiklerini, ortaokul son sınıfta cemaatin kamplarına katıldıklarını, birbirlerini bu kamplardan tanıdıklarını, askeri lise sınav sorularının bu kamplarda verildiğini ifadelerinde belirttiklerini biliyorum ancak bu öğrenciler üzerinden cemaatin halkı koordine edip 'Dindar ülkede peygamber ocağından dindar çocukları atıyorlar.' algısı oluşturarak tepki meydana getirildiğini, bu şekilde de itirafta bulunmayan ancak ifadelerde cemaatçi olarak geçen 20-30 öğrencinin göstermelik okuldan atıldığını ve bu soruşturmanın bu şekilde sonlandırıldığını hatırlıyorum."

Maltepe Askeri Lisesindeyken örgüt mensuplarıyla telefonla görüşmediklerini, daha çok yüz yüze iletişimi tercih ettiklerini anlatan gizli tanık Abdullah, İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasından haberdar olmadığını ancak üst düzey bir örgüt abisinin, "Cemaatten olmayan askerlere kumpas kurulacak" tarzındaki ifadeleri ve daha sonra yapılan operasyonda birçok subayın gözaltına alınmasıyla bu sözleri askeri casusluk soruşturmasıyla ilişkilendirdiğini anlattı.