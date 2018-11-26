HABER

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda "Abdullah" kod adlı gizli tanık, tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıkların FETÖ ile bağlantısına ilişkin bilgi verdi.

Firari sanık A.G'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen gizli tanık, bazı askerlerin örgüte kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini savunarak, 17-25 Aralık sürecinin ardından A.G'nin hükümet aleyhine sözler sarf ettiğini dile getirdi.

Bu sürecin ardından da A.G'nin FETÖ ile ilişkisinin devam ettiğini ileri süren gizli tanık, "17-25 Aralık 2013'te örgütün hainlik yaptığını A.G'ye söyledim ama ikna olmadı." dedi.

Tutuksuz sanık G.Ö'yü kapatılan Maltepe Askeri Lisesinden beri tanıdığını aktaran "Abdullah", G.Ö'nün örgüt aracılığıyla evlendirildiğini ve erkek çocuğunun adının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini kendisinden duyduğunu öne sürdü.

Gizli tanık, samimiyetinin ileri derecede olduğu G.Ö'nün FETÖ ile bağlantısının devam ettirmesine üzüldüğünü anlatarak, "Keşke G.Ö. itirafçı olsaydı da FETÖ'yü anlatsaydı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra G.Ö. ve burada yargılanan B.A'yı aradım. Eli kanlı örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştım ama ikna olmadılar." iddiasında bulundu.

Söz alan B.A, gizli tanığın yalan söylediğini ve aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

PARTNERİşte ünlülerin muhteşem arabalarıİşte ünlülerin muhteşem arabaları
Bitlis'e şehit ateşi düştüBitlis'e şehit ateşi düştü
Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladıResmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat FETÖ İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık TSK

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

'Bu ülkeye ihanettir! Kim çıkardıysa eli kırılsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Şahin gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.