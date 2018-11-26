İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda "Abdullah" kod adlı gizli tanık, tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıkların FETÖ ile bağlantısına ilişkin bilgi verdi.

Firari sanık A.G'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen gizli tanık, bazı askerlerin örgüte kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini savunarak, 17-25 Aralık sürecinin ardından A.G'nin hükümet aleyhine sözler sarf ettiğini dile getirdi.

Bu sürecin ardından da A.G'nin FETÖ ile ilişkisinin devam ettiğini ileri süren gizli tanık, "17-25 Aralık 2013'te örgütün hainlik yaptığını A.G'ye söyledim ama ikna olmadı." dedi.

Tutuksuz sanık G.Ö'yü kapatılan Maltepe Askeri Lisesinden beri tanıdığını aktaran "Abdullah", G.Ö'nün örgüt aracılığıyla evlendirildiğini ve erkek çocuğunun adının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini kendisinden duyduğunu öne sürdü.