İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin açılan davada 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yaser Özoğlu, savunma için süre talep ettiğini, 40 aydır tutuklu olduğunu, savunduğu her şeyin teyidi olduğunu iddia etti.

Tutukluluk süresinin çok uzun olduğunu savunan Özoğlu, bu sürecin kendisini çok yıprattığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Müşteki Doğan Şahin ise "Sanıklar 'Biz burada niye bulunuyoruz' diye soruyorlar. Yaptığınız zulmün bir karşılığı." dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar Yasin Çakmak, Ali Bekar, Hanifi Aydın'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.