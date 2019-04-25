İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Öğleden sonraki oturumda esasa ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık A.Y, soruşturma aşamasında idari büroda polis memuru olarak yazışmaları yapmakla görevli olduğunu, FETÖ ile mensubiyetini ortaya koyacak herhangi bir somut delilin ortaya çıkmadığını ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu ifade eden A.Y, beraat talebinde bulundu.

Tanık olarak ifade veren polis memuru V.Ö. de olay tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarla Mücadele Şubesinde çalıştığını ancak askeri casusluk soruşturmasında görevli olmadığını belirtti.

Soruşturma sırasında ele geçirilen materyallerde imaj alma konusunda kendisinden de yardım talep edildiğini dile getiren V.Ö, "Daha sonra yeterliliğim olduğu halde operasyonda ele geçirilen dosyaları başka ilden getirilen bilişim personeline incelettiler." dedi.