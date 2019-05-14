Karanfil, hakkındaki fişleme listesinde isminin "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede" olanların yer aldığı "A5" kategorisinde bulunduğuna dair iddiayı reddederek, "A5 diye kim fişlemiş. Kim tarafından hazırlanmış bu liste, nasıl hazırlanmış. Her türlü manipülasyona açık sanal fişleme listesi. Bu bilgiler nasıl elde edilmiştir. Bu delili kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım. Delil olarak gösterilen şeyler sakat delillerdir. Çocuklarımla ilgili sağlık problemlerim vardır. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık Yasin Ç, Askeri Casusluk soruşturmasındaki ev aramalarında tutulan tutanaklarda herhangi bir kasıt olmadığını ve usulsüzlük yapmadığını savunarak her zamanki rutin işleyiş olduğunu iddia etti.

Yasin Ç. hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bu tutanaklar daha iyi tutulabilir miydi' gibi özeleştiri de yaptım. İhmalim var mıydı diye düşündüm. İhmal için kasıt olması lazım. Herhangi bir kastım olmamıştır. ByLock iddiasını kabul etmiyorum. Bir yanlışlık ve karışıklık olduğunu düşünüyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.