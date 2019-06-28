İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 11'i tutuklu 94 sanığın yargılandığı davada, bazı tanıklar dinlenildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifade veren A.G, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un emir subaylığını yaptığını hatırlattı.

Tanık A.G, sanık G.Y'nin, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı tehdit ettiğine ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Tanık M.G. ise sanık B.S'nin FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmadığını belirterek, "Eski cumhuriyet savcısı Zafer Kılınç 2012'de TSK'de görevli askeri personelle ilgili rapor hazırlanmasını istedi, ancak bu raporda hiçbir personeli suçlamadık." diye beyanda bulundu.

Tanık B.Ç. de sanık Ş.Y. ile Denizli'de bir hastane açılışında tanıştığını anlattı.