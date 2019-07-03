İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 11'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada, 6 kişi tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, bir dosyanın daha bu davayla birleştirilmesinin ardından sanık sayısının 95 olduğu belirtildi.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Sanık Nurettin Yıldız, yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu, bu süreçte her şeyi anlattığını, savunmasına ekleyecek bir şey olmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Yetkin Toker, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırmadığını, "faizsiz bankacılık" için burayı tercih ettiğini, tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.