İzmir’deki bir AVM’den bir günde iki yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir AVM’nin kapalı otoparkında bulunan oto yıkamacıda önce patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sabah saatlerinde de aynı alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazadan yangın çıkmıştı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi 4174/1 Sokak’ta bulunan bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre, oto yıkamacı içerisinde bulunan bilgisayar kablolarından çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. AVM güvenliği tarafından polis ve 110 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın etkisiyle oto yıkamanın camlarının kırıldığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, aynı AVM içerisinde bulunan bir iş yerinde bu sabah saatlerinde de yangın çıkmış, ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Her iki yangının birbirleri ile bağlantılı olmadığı bilgisi edinildi.

