İzmir'deki bombalı saldırıların davası

İZMİR (AA) - AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç ve avukatları katıldı.
İddia makamı, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suçun katalog suçlar içerisinde olmasının dikkate alarak Aytaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde değerlendirme sundu.
Sanık avukatı İmdat Ataş, müvekkilinin gözaltına alınmasının ardından emniyet mensuplarının yaptığı arama işlemine ilişkin ham görüntülerin mahkemeye gönderilmesi talebinde bulundu.
Sanık Aytaç'ın yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatan avukat Ataş, müvekkilinin cezaevindeki koşullar nedeniyle sıkıntı yaşadığını, bunun da savunmayı etkileyecek seviyede olduğunu ileri sürdü.
Müvekkilinin uzun süre tutuklu kalmasının hukuka aykırı olduğunu öne süren Ataş, Aytaç'ın tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, İzmir Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak arama görüntülerinin istenmesine, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmir'de 2015 yılında, önce AK Parti Karşıyaka ilçe binasına ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan bombalar hasara neden olmuştu.
Daha sonra Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.
Deniz Aytaç'ın AK Parti Karşıyaka ilçe binası, Çamdibi Polis Merkez Amirliği ve MHP Çamdibi irtibat bürosunun bombalanması eylemlerini gerçekleştiren terör örgütü MLKP örgütü üyesi olduğu ortaya çıkmış, emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan zanlı tutuklanmıştı.
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