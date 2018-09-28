HABER

İzmir'deki bombalı saldırıların davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 3 yıl önce, Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın (23) yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir'deki bombalı saldırıların davasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 3 yıl önce, Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın (23) yargılandığı davaya devam edildi.
Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne yine ses bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da iki binada maddi hasar oluştu. Buca'da ise devriye görevi yapan polis ekibine uzun namlulu silahla ateş açıldı. Polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralandı. Üç olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıları gerçekleştirdiği iddiasıyla terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Aytaç'a yardım ettiği tespit edilen bir kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Tutuklanan Aytaç hakkında ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Deniz Aytaç ve sanığın avukatı katıldı. Sanık avukatı, müvekkilinin 3 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı, sanık avukatının talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul etti ve sanığın yakalandığı evde yapılan polis aramasının görüntülerinin ilgili şubeden istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
Derslerinin kötü olduğu iddiasıyla intihara kalkıştıDerslerinin kötü olduğu iddiasıyla intihara kalkıştı
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.