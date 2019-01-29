HABER

İzmir'deki bombalı saldırıların davasında sonraki celse karar açıklanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın (23) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir'deki bombalı saldırıların davasında sonraki celse karar açıklanacak

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın (23) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın sona erdiğini belirten mahkeme heyeti, kararın sonraki celse açıklanacağını belirtti.
AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına, 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne yine ses bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da 2 binada hasar meydana geldi. Buca'da ise devriye görevi yapan polis ekibine ateş açıldı. Polis memurları, aracın camlarının kırılması ve kendilerine isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Soruşturma kapsamında, saldırıları gerçekleştirdiği iddiasıyla terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Aytaç'a yardım ettiği tespit edilen bir kişi ise kaçarak, izini kaybettirdi. Tutuklanan Aytaç hakkında, ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, Deniz Aytaç ve sanığın avukatı katıldı. Savunmasını yapan sanık Aytaç, Buca'da devriye görevinde bulunan polislere ateş etmesi konusunda, kendisini öldürme amaçlı ateş ettikleri için karşılık verdiğini öne sürdü. Sanık Aytaç, hakimin "Bombalı eylemleri sen mi yaptın?" sorusu üzerine "İddianamede yer alan 'terör örgütü MLKP' ifadesini kabul etmiyorum. Bombalı eylemleri ben yaptım ya da yapmadım, diyemem; çünkü o eylemleri partimiz yapmıştır ve üstlenmiştir. Ben zaten 'şehir gerillası'yım. Buca'da polisler bana öldürmek için ateş etti. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Mahkemenin de iktidar baskısı altında olduğunu düşünüyorum. Talimatlara göre karar vereceğiniz açıkça bellidir" dedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, davanın bittiğini, uzun süren savunmalar nedeniyle kararın sonraki celse açıklanacağını belirterek, duruşmayı erteledi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Deniz Aytaç hakkındaki karar, 22 Şubat'ta açıklanacak.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Üzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yastaÜzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yasta
Seyir halinde alev alan mobilya yüklü kamyonet yandıSeyir halinde alev alan mobilya yüklü kamyonet yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.