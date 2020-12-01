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İzmir’deki büyük fabrika yangını kontrol altında

01.12.2020 03:30 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen fabrika yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Edinilen bilgiye göre yangın saat 00.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen fabrika yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre yangın saat 00.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri bir anda büyüyen yangına karşı mücadele verirken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede yerini aldı. Polis ekipleri fabrikanın çevresini güvenlik çemberine aldı.

6 işçi çıkartıldı
Öte yandan yangın esnasında içeride bulunduğu öğrenilen 6 işçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın anında fabrikada bulunan işçilerden Ecevit Kılınç, “Yemeğe çıktık hep beraber, 6 kişiyiz. Bir kişi yemeğini alıyor, içeriye geri gidiyor. O sırada bir arkadaşımız yemeğini alıp içeri gitti. Arkadaşımız bağırdı çağırdı, içeriye gittik alev topu gibi olmuş matbaa makinası olmuş. Yangın tüpü ile söndürülecek gibi değil zaten her taraf boya kaynıyor. Ondan sonra patlamalar oldu, kendimizi dışarıya attık.” dedi.

İş yerlerinin kül oluşunu izlediler
Öte yandan bir grup işçinin ekmek teknelerinin kül oluşunu izlediği anlar dikkat çekti. İşçiler, iş yerlerinin kül olduğu anları izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Yangın kontrol altında
Plastik fabrikasında çıkan yangın, 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalesi sonucunda yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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