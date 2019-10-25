HABER

İzmir'deki büyük yangın sonrası işçilerden 'Emek Ormanı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 6 bin 500 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunçer Soyer'in, Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde çıkıp, Menderes ve Seferihisar'a sıçrayan orman yangını sonrası başlattığı kampanya kapsamında topladığı 96 bin 500 TL ile 'Emek Ormanı' oluşturdu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 6 bin 500 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunçer Soyer'in, Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde çıkıp, Menderes ve Seferihisar'a sıçrayan orman yangını sonrası başlattığı kampanya kapsamında topladığı 96 bin 500 TL ile 'Emek Ormanı' oluşturdu.
İZELMAN'da örgütlü olan, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 1 ve 3 No'lu şubelerinin üyeleri, 18 Ağustos'ta Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayan daha sonra Seferihisar ve Menderes'in mahallelerine de sıçrayıp, yaklaşık 500 hektar orman alanını kül eden yangınla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı kampanyaya destek verdi. İşçiler, üyelerinden topladıkları 96 bin 500 TL'yi kül olan orman alanlarının 'Emek Ormanı' adı altında yeniden yeşermesi için İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'e verdi.
'AŞIMIZDAN, EKMEĞİMİZDEN ARTIRDIK'
DİSK Ege Bölge Temsilciliği binasında düzenlenen törende konuşan Genel İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı orman kampanyasına ilk hassasiyeti, Genel İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No'lu şubeler ile İZELMAN şirketimizin ortaklaştırdığı bu etkinlik ile vermiş oluyoruz. Yeşerteceğimiz orman kampanyasına örgütlü olduğumuz üyelerimizle birlikte aşımızdan, ekmeğimizden artırarak çocuklarımıza yaşanabilecek bir gelecek bırakıyoruz" dedi.
İzmir'i tekrar yeşile boyamak için yola çıktıklarını kaydeden Saral, "Her üyemiz için bir fidan dikme düşüncesi bir çığ gibi büyüdü. Yüksek bir katılım ve duyarlılığı hep beraber yaşadık. Yaralarımızı sarmaya ilk olarak örgütlü olduğumuz alanlarda başladık. Biz çocuklarımıza yeniden yaşanabilir bir gelecek bırakacağız. Bu amaçla kendilerini doymak bilmez kar hırsı bürünmüşlere inat biz emekçiler nerede olursa olsun doğanın talanına, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, iklim değişikliği yaratan politikalara karşı duracağız. İzmir'in akciğerlerine nefes ve can suyu olacağız" diye konuştu.
İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen de bağışın, kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu söyleyerek, İzmir'deki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını istediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından temsili olarak hazırlanan 96 bin 500 TL'lik çek, Burak Alp Ersen'e teslim edildi. İZELMAN yetkilileri de kampanyada emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Sektörün Ar-Ge konularındaki sorunlarına üniversiteler çözüm olacakSektörün Ar-Ge konularındaki sorunlarına üniversiteler çözüm olacak
Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attıPendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı

Konya'da öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla lise hademesi gözaltına alındı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı

Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı

Son dakika! Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.