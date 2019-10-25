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İzmir'deki büyük yangın sonrası işçilerden 'Emek Ormanı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 6 bin 500 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunçer Soyer'in, Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde çıkıp, Menderes ve Seferihisar'a sıçrayan orman yangını sonrası başlattığı kampanya kapsamında topladığı 96 bin 500 TL ile 'Emek Ormanı' oluşturdu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 6 bin 500 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunçer Soyer'in, Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde çıkıp, Menderes ve Seferihisar'a sıçrayan orman yangını sonrası başlattığı kampanya kapsamında topladığı 96 bin 500 TL ile 'Emek Ormanı' oluşturdu.

İZELMAN'da örgütlü olan, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 1 ve 3 No'lu şubelerinin üyeleri, 18 Ağustos'ta Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayan daha sonra Seferihisar ve Menderes'in mahallelerine de sıçrayıp, yaklaşık 500 hektar orman alanını kül eden yangınla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı kampanyaya destek verdi. İşçiler, üyelerinden topladıkları 96 bin 500 TL'yi kül olan orman alanlarının 'Emek Ormanı' adı altında yeniden yeşermesi için İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'e verdi.

'AŞIMIZDAN, EKMEĞİMİZDEN ARTIRDIK'

DİSK Ege Bölge Temsilciliği binasında düzenlenen törende konuşan Genel İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı orman kampanyasına ilk hassasiyeti, Genel İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No'lu şubeler ile İZELMAN şirketimizin ortaklaştırdığı bu etkinlik ile vermiş oluyoruz. Yeşerteceğimiz orman kampanyasına örgütlü olduğumuz üyelerimizle birlikte aşımızdan, ekmeğimizden artırarak çocuklarımıza yaşanabilecek bir gelecek bırakıyoruz" dedi.

İzmir'i tekrar yeşile boyamak için yola çıktıklarını kaydeden Saral, "Her üyemiz için bir fidan dikme düşüncesi bir çığ gibi büyüdü. Yüksek bir katılım ve duyarlılığı hep beraber yaşadık. Yaralarımızı sarmaya ilk olarak örgütlü olduğumuz alanlarda başladık. Biz çocuklarımıza yeniden yaşanabilir bir gelecek bırakacağız. Bu amaçla kendilerini doymak bilmez kar hırsı bürünmüşlere inat biz emekçiler nerede olursa olsun doğanın talanına, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, iklim değişikliği yaratan politikalara karşı duracağız. İzmir'in akciğerlerine nefes ve can suyu olacağız" diye konuştu.

İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen de bağışın, kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu söyleyerek, İzmir'deki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından temsili olarak hazırlanan 96 bin 500 TL'lik çek, Burak Alp Ersen'e teslim edildi. İZELMAN yetkilileri de kampanyada emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

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