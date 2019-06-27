HABER

İzmir'deki "çekyat cinayeti" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin davada 2 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin kızı ile yeğeninin tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Gülümser Bulut'un kızı H.A. ile yeğeni Y.K. ve avukatları katıldı.

Tanık A.T, Bulut'un alt komşuları olduğunu ve kızıyla yaşadığını, kendisini en son olaydan 3 gün önce balkonda kızıyla otururken gördüğünü belirterek, "Sanık H.A, cuma akşamı anneme annesinin iki gündür kayıp olduğunu söylemiş." dedi.

Tanık C.V. de Gülümser Bulut'un oturduğu mahallede bakkal dükkanı işlettiğini, kendisini en son 15 ya da 16 Ağustos 2018'de gördüğünü ifade ederek, "H.A'yı balkondan bağırırken gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra 'Annemi öldürmüşler.' dediğini anladım." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık H.A, eve geldiğinde annesinin içeride olmadığını öne sürerek, "Annem dergahlara giderdi. Ben de o akşam dergaha gitmiş olabileceğini düşündüm. Daha önce de gidip 1-2 gün kalıp dönerdi. Cep telefonu da kapalıydı sürekli." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanık H.A'nın cezai ehliyetini etkileyecek rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevkinin gerekip gerekmediği hususunda Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler veren kızı H.A. ve Y.K. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıFotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Nilüfer Belediyesi’nin kültürel faaliyetleri anlatıldıNilüfer Belediyesi’nin kültürel faaliyetleri anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet çekyat dava tutuksuz sanık

En Çok Okunan Haberler

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.