İzmir'deki cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı dayısını beylik tabancasıyla öldüren gece bekçisi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli gece bekçisi E.K'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17 Kasım akşam saatlerinde yaşanan olayda E.K, Kooperatif Evleri Aile Sağlığı Merkezi yakınında tartıştığı dayısı Vedat Daştan'ı (36) beylik tabancasıyla vurmuş, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Daştan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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