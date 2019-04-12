İzmir'deki cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle öldüren, ayrı yaşadığı eşini yaralayan Mehmet Ceyhan ile teyzesi Elife Taşyalak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kayınvalidesi Ayşe ve kayınpederi Süleyman Demir'i av tüfeğiyle öldüren, ayrı yaşadığı eşi Gülden Ceylan'ı yaralayan zanlı Mehmet Ceyhan ile teyzesi Elife Taşyalak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

- Olay

Çiğli ilçesinde 9 Nisan'da meydana gelen olayda, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle öldüren, ayrı yaşadığı eşi Gülden Ceylan'ı yaralayan Mehmet Ceylan, olayın ardından Uşak'ta yakalanmıştı.

Şüphelinin teyzesi Elife Taşyalak da polis tarafından olay yerine yakın bir bölgede gözaltına alınmıştı.

