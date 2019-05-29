HABER

İzmir'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 02:46 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde eşinin yakınları tarafından darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik olayı ile ilgili gözaltına alınan eşi ve iki yakını tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde eşini darbettiği iddiasıyla Hayrettin İkilik'i döverek öldürdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eşi S.İ, M.B. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden S.İ. yakınlarına, eşi Hayrettin İkilik'in kendisini sürekli darbettiğini ileri sürerek şikayet etmiş, bunun üzerine S.İ'nin yakınları M.B. (18) ile M.B. (22), Hayrettin İkilik'i sopayla döverek ölümüne neden olmuştu.

Olayla ilgili İkilik'in eşi S.İ. ve yakınları gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki bu cinayetin, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın ölümü ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanması olayıyla bağlantılı olduğu öğrenilmişti.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!
Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 YaralıBeşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet gözaltı Hazro tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!

İzmir’de başlayan kan davasında 3 tutuklama

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Alanya'da kardeş cinayeti

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.