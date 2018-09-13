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İzmir'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

Karabağlar'da amcasının eşini öldüren tutuklu sanık ile olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de amcasının eşini öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah K, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ile taraf avukatları katıldı.

İzmir Barosu, davaya katılma talebinde bulundu.

İddia makamı, Abdullah K'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu. Bunun üzerine söz alan Abdullah K, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanığın avukatı Zeynal Değirmenci, suçunu itiraf eden müvekkilinin olayı samimi şekilde anlattığını ve delillerin toplandığını söyledi.

Değirmenci, adli kontrol hükümlerinin uygulanarak sanığın tahliyesini istedi.

Baronun katılma talebini "Atılı suçun kadın cinayeti olması, toplumun genelini ilgilendirmesi ve baronun yaptığı hizmetin kamusal olması" gerekçesiyle kabul eden mahkeme heyeti, sanıklardan Sadiye B. hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine, Abdullah K'nin tutukluluk halinin de devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde 10 Mayıs 2017'de Abdullah K, tartıştığı amcasının eşi Safiye K'yi (28) silahla öldürmüştü.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Abdullah K'nin "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma", Mehmet ve Hüseyin K'nin "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme", Ünal K. ve Sadiye B'nin ise "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme" suçlamalarıyla cezalandırılmasını istemişti.

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