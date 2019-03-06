HABER

İzmir'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Karabağlar'da amcasının eşini öldüren tutuklu sanık ile olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan zanlıların yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, amcasının eşini öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, firari sanık Sadiye B'nin henüz yakalanmadığını söyledi.

İddia makamı, Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan sanık avukatı Zeynal Değirmenci, firari Sadiye B'nin yakalanmasının zaman alacağını, dolayısıyla dosyasının bu davanınkinden ayrılmasını talep etti.

Değirmenci, müvekkilinin cinayeti töre saikiyle gerçekleştirmediğini savunarak, Karakaş'ın tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sadiye B. hakkında yakalama kararının infazının beklenmesi ve Karakaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Ünal K. ve Mehmet K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 10 Mayıs 2017'de, Bozyaka Mahallesi'nde Abdullah Karakaş, yaşadığı tartışmanın ardından amcasının eşi Safiye Karakaş'ı (28) silahla öldürmüştü.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Abdullah Karakaş'ın "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma", Mehmet ve Hüseyin K'nin "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme", Ünal K. ve Sadiye B'nin ise "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme" suçlamalarıyla cezalandırılmasını istemişti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Selim Kotil'den Beşiktaş’ta esnaf ziyaretiSelim Kotil'den Beşiktaş’ta esnaf ziyareti
Üniversitelilere narkotik köpekleri ile uyuşturucu semineriÜniversitelilere narkotik köpekleri ile uyuşturucu semineri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet izmir İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi Karabağlar

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de dehşet! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ümraniye'de dehşet!

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

S. Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden çıktı

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

BBP'li adayı orada gören şaşkınlığını gizleyemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.