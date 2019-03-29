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İzmir'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlunun yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Orhan ve tutuksuz yargılanan babası Erol Elalmış ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen G.K, maktul İsmet Sarsılır'ın halasının oğlu olduğunu belirterek, Sarsılır'ın tabancayla havaya ateş açarak sanık Orhan Elalmış'ın üzerine gittiğini öne sürdü.

G.K, "Orhan, gel bir konuşalım." dediği sırada silahındaki mermilerin bittiğini, o esnada maktulün kardeşinin Orhan Elalmış'a ateş etmesiyle sanığın da tüfekle sokak lambasına ateş açtığını iddia etti.

İddia makamı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Orhan Elalmış ise 1,5 yıldan beri tutuklu olduğundan mağduriyet yaşadığını, 10 aylık bebeğini göremediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Konak ilçesindeki Kadriye Mahallesi'nde Kasım 2017'de kayınpederini eşiyle ziyarete giden İsmet Sarsılır (39), evden çıktığı sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen Orhan Elalmış ile karşılaşmıştı.

Elalmış'ın pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Sarsılır, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Orhan ve babası Erol Elalmış hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Baba Elalmış, önceki duruşmada tahliye edilmişti.

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