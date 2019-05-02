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İzmir'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Karabağlar'da amcasının eşini öldüren tutuklu sanık ile olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan zanlıların yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, amcasının eşini öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, firari sanık Sadiye B'nin henüz yakalanamadığını söyledi.

Tanık M.S.Y, olaydan önce sanık Ünal K'yle bir inşaatta işçi olarak çalıştığını, olay günü saat 16.30 civarında sanığın patrondan izin alarak hızlı bir şekilde inşaattan ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra geri gelerek panik halinde "Kadını öldürdüler, Allah belalarını versin" dediğini söyledi.

M.S.Y, sanığın, öldürülen Safiye Karakaş ve çocuklarını tedavi ettirmek için İzmir'e çağırdığını ve ölümüne sebep olduğunu söylediğini savundu.

İddia makamının Abdullah Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan sanık avukatı Zeynal Değirmenci, 2 yıldır tutuklu olan müvekkilinin suçu ve suçlamayı kabul ettiğini, olaya ilişkin pişmanlığını dile getirdiğini, delillerin toplandığını, kaçma şüphesinin olmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Değirmenci, sanıklar Ünal K. ve Mehmet K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının da kaldırılması talebinde bulundu.

Sanık Karakaş, 6 çocuğu olan Ünal K. ya da başkasının bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak, "Böyle bir olayı gerçekleştirdiğim için pişmanım. Başkasının sözüyle hareket edecek bir insan değilim. Bu olayı töre cinayetine sokmaya çalışıyorlar. Babam da beni yönlendirmedi. Çok pişmanım. Söyleyecek başka bir sözüm yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sadiye B. hakkında yakalama kararının infazının beklenmesi ve Karakaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Heyet ayrıca, tutuksuz sanıklar Ünal K. ve Mehmet K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına ilişkin talebi de reddetti.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 10 Mayıs 2017'de meydana gelen olayda, Abdullah Karakaş, yaşadığı tartışmanın ardından amcasının eşi Safiye Karakaş'ı (28) silahla öldürmüştü.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Abdullah Karakaş'ın "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma", Mehmet ve Hüseyin K'nin "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme", Ünal K. ve Sadiye B'nin ise "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme" suçlamalarıyla cezalandırılmasını istemişti.

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