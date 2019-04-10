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İzmir'deki cinayet davasında 5 sanığa müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Buca ilçesindeki evi basılarak dövülen Ersin Coşkun'u, bıçakladıktan sonra silahla öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 8 sanıktan 5'i, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki evi basılarak dövülen Ersin Coşkun'u, bıçakladıktan sonra silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 5'ine, müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Acar, Mehmet Yaşar Alkan, Salim Aksu, Şenol Dayan, Nasır Kahraman ve Mustafa Kara ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıkların "Kasten öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan sanıklar Ö.A. ve S.A'nın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Dayan, sanıklardan Kahraman'ın, elindeki bıçağı olay yerine attığını söylemesi üzerine, sanık Acar'ın "Keşke atmasaydın, ben onunla adamı vurdum." dediğini iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Acar da olayın kendisiyle bir alakasının olmadığını ileri sürerek, "Olay sırasında Şenol Dayan'ı değil, elinde bıçak olan Nasır Kahraman'ı durdurmaya çalıştım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Acar, Alkan, Aksu, Kahraman ve Kara'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, Dayan'ı ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca 6 sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4'er yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise Kara'yı 2 yıl, Alkan'ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıklar S.A. ve Ö.A'nın beraatini kararlaştırdı.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde, 2017'nin eylül ayında, Ersin Coşkun'un, S.A. ve Ö.A. isimli kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. S.A. ve Ö.A'nın, olayı anlattığı arkadaşlarının ise evini bastığı ve dövdüğü Ersin Coşkun'u bıçakladığı ve sonra silahla vurduğu ileri sürülmüştü.

Ersin Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle S.A, Ö.A, Ali Acar, Mehmet Yaşar Alkan, Salim Aksu, Şenol Dayan, Nasır Kahraman ve Mustafa Kara tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında "kasten öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açmıştı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada sanıklar S.A. ve Ö.A'nın tahliyesine karar vermişti.

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