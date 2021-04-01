HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki cinayetin şüphelisi: "Öldürmek istemedim, bıçağın üzerine düştü"

İzmir’deki cinayetin şüphelisi: "Öldürmek istemedim, bıçağın üzerine düştü"

01.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Cengiz Gezici, sokak ortasında tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir’deki cinayetin şüphelisi: "Öldürmek istemedim, bıçağın üzerine düştü"

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Cengiz Gezici, sokak ortasında tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet şüphelisinin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabasını öldürmek istemediğini, kavga esnasında Gezici’nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürüldü.
Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici, bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayın ardından hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Kadir Sait B.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile küfürleşme sebebiyle kavga ettikleri, kavga sırasında akrabasını öldürmek istemediği ve Gezici’nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’deki cinayetin şüphelisi:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Ev almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılarEv almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Adana polisi katliamı önledi! Silahlarla yakalandılar

Katliama gidiyorlardı! Yakalandılar

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Cimri olmak boşanma sebebi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Cimri olmak boşanma sebebi

Kağıthane’yi yaktı! Neron Ümit lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

Kağıthane’yi yaktı! Neron Ümit lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

Ev almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Ev almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

İçeriden 300 kişi çıktı! Kumar baskınında polisi karşısında gören kaçacak delik aradı

Kumar baskınında güldüren görüntü! Polisi karşısında görünce...

Son dakika: 81 ile yeni genelge! Şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek

81 ile yeni genelge! Şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.