İzmir’deki cinayetle ilgili 1 şüpheli yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde ilçeye bağlı Onur Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Murat Çelik (18) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında sokak ortasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheli şahıs üzerinde bulunan bıçakla Çelik’i bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karşıyaka ilçesinde kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirmişti.

Cinayet Büro Amirliğine teslim edildiler

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karıştığı ileri sürülen M.İ.Ş., isimli şüpheli gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



