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İzmir’deki cinayetle ilgili 4 tutuklama

21.03.2021 03:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de tabanca ile boynundan vurulmuş halde hastane bahçesine bırakılan ve hayatını kaybeden Atakan İldem cinayetinde, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay 17 Mart sabahı saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

İzmir’deki cinayetle ilgili 4 tutuklama

İzmir’de tabanca ile boynundan vurulmuş halde hastane bahçesine bırakılan ve hayatını kaybeden Atakan İldem cinayetinde, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay 17 Mart sabahı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler bir yaralı bırakarak uzaklaştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandığı öğrenilen ve hastanede hayatını kaybeden kişinin Atakan İldem (26) olduğu belirlendi. İldem’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

7 şüpheli yakalandı; 4’ü tutuklandı
Cinayetle ilgili olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., S.C., A.C.E. ve V.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İldem’in alacak- verecek meselesinden kaynaklı çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü öne sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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