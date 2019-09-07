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İzmir'deki cinayetle ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve 2 oğlu tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve 2 oğlu tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde Bayram Akkaya'nın (42), kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarından yola çıkan ekipler, Rıdvan A, Aykut A. ve babaları Selman A'nın olaya karıştığını belirledi.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Rıdvan A.'nın emniyetteki ifadesinde, otomobiliyle Bayram Akkaya'nın ayağının üzerinden geçmesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını söylediği, Akkaya'nın da "Arabanızı yakarım" sözü üzerine kardeşi ve babasıyla yeniden olay yerine gelip silahlı saldırıyı gerçekleştirdiklerini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi'nde 4 Eylül Çarşamba akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan Bayram Akkaya (42), olay yerinde hayatını kaybetmiş, silahlı saldırganlar araçla olay yerinden kaçmıştı.

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