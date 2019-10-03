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İzmir'deki cinsel istismar davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

Staj yapan öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan hasta bakıcıya 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir bakımevinde staj yapan 5 meslek lisesi öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan hasta bakıcı, 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güngör Günbaş, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Tutuklu sanık Günbaş, hakkındaki suçlamaları işlemediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçu "eğitici-öğretici" ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle gerçekleştirdiğine karar verdiği sanığı 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

İzmir'de bir meslek lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki 5 kız öğrenci, 2018 yılının eylül ayında staja başladıkları bakımevinde hasta bakıcı Güngör Günbaş'ın cinsel istismarına uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Günbaş hakkında "çocuğun sarkıntılık boyutunda zincirleme biçimde cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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