İzmir’deki damat dehşetinin ardından cenazeler adli tıptan alındı

İzmir’in Bayındır ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Serap Tümen, kayınvalide Serpil Palalı ve komşu Hamza Kuzucuk’un cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta bulunan ikamette meydana gelmişti. İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı’nın (45) evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü Tümen, kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap Tümen (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardında Tümen, kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yığılırken, cani damat evin dışına çıktı. İddialara göre Tümen, sesleri duyarak olay yerine yaklaşan komşu Hamza Kuzucuk’a (45) da ateş ederek ağır yaraladı. Zanlının kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap Tümen olay yerinde, komşusu Hamza Kuzucuk ise hastanede hayatını kaybetti.

Hüsnü Tümen, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte polis tarafından yakalandı.

Cenazeler teslim alındı

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Serap Tümen, Serpil Palalı ve Hamza Kuzucuk’un cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Bayındır ilçesinde bulunan Potama Mezarlığı’na defnedilmek üzere yola çıkarıldı.



