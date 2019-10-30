İzmir'deki defilede 'Cumhuriyet' coşkusu

Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.

Geleneksel Sonbahar-Kış kreasyonları defilesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karşıyaka'da bulunan bir alışveriş merkezinde yapıldı. Defilede, Özge Ulusoy , Elif Ece Uzun ve Tuğba Melis Türk gibi beğenilen mankenler boy gösterdi. Birbirinden şık kıyafetlerin sunumunu yapan mankenler, alev veriş yapmak üzere AVM'ye gelen vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk Bayrakları ile podyuma çıkarak İzmir Marşı'nı seslendirdi. Mankenlere eşlik eden katılımcılar coşku dolu anlar yaşadı.

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