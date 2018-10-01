İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmama kararına ilişkin, "Aziz Bey’in 'değişim gerekli' sözüne katılıyorum. İzmir'deki değişimi AK Parti yapacak." ifadesini kullandı.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaoğlu'nun aldığı kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kocaoğlu'nun kentte neyi yapıp yapamadığının İzmirliler tarafından değerlendirileceğini belirten Şengül, şöyle devam etti:

"Aziz Bey’in 'değişim gerekli' sözüne katılıyorum. 31 Mart’ta Kocaoğlu’nun başkanlığıyla birlikte aynı zamanda CHP’nin İzmir’deki iktidarını da zaten sonlandıracağız. Böylece İzmir’de en güzel değişimi AK Parti yapacak."

Aziz Kocaoğlu’nun iyisiyle kötüsüyle İzmir’de uzun süredir belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Şengül, şöyle devam etti:

"Kişisel olarak Aziz Kocaoğlu’na saygım var. Ona yeni hayatında başarılar, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Kendisiyle inişli çıkışlı ilişkilerimiz oldu. Kendisine hakkımı da helal ediyorum. Biraz geç olmakla birlikte İzmir’in sorunlarının ortak iradeyle çözülmesi için son dönemde birlikte önemli adımlar attık. Bu anlayışımız son ana kadar devam edecek. Yerel seçimde ise zaten başarıya ulaşarak İzmir’e hak ettiği en iyi hizmeti sunacağız. Kocaoğlu’nun ardından CHP’den aday olacak kişinin de kente umut vadedeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu iş, bir ekip anlayışıdır."

Şengül, CHP’nin göstereceği adaya göre seçim politikası belirlemediklerine dikkati çekerek, Aziz Kocaoğlu’nun aday olup olmamasının da kararlarına bir etkisinin olmayacağını, politika ve söylemlerini İzmir’in ihtiyaçları ve vatandaşın taleplerine göre belirlediklerini de kaydetti.

