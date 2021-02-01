HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki deprem fırtınası sürüyor

İzmir’deki deprem fırtınası sürüyor

01.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karaburun ilçesinde sabah saatlerinde itibaren 4 şiddetinin üzerinde 7 deprem meydana geldi.

İzmir’in Karaburun ilçesinde sabah saatlerinde itibaren 4 şiddetinin üzerinde 7 deprem meydana geldi. İlçede bazı dükkanlar tedbir amacıyla boşaltılırken vatandaşlar depremlerin çok sarsıcı olmadığını belirterek tedbir amaçlı olarak evlerinin dışında beklediklerini söyledi.
Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında itibaren deprem fırtınası yaşanıyor. Saat 08.03’te 4.1 büyüklüğünde başlayan deprem fırtınasını ilerleyen 5.1, 4.8, 4.7, 4.2, 5.1 ve 4.0 şiddetinde depremler takip etti. İzmir genelinde de hissedilirken Karaburun’da yaşayan vatandaşlar, depremler nedeniyle evlerinin dışarısında vakit geçirmeye başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmazken, Karaburun ilçesinde bazı dükkanlar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
Depremlerin ardından Karaburun’da Kaymakam Serap Özmen Çetin, ilçeyi gezerek vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karaburun Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çetin, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Vatandaşlar depremleri anlattı
Depremle ilgili konuşan Mordoğan eski Belediye Başkanı Ferhan Eroğlu, “Deprem sabahtan itibaren birkaç kez sarstı. En büyüğü 5.1 şiddetindeydi onu net hissettik. İnsanları tedirgin edecek ve paniğe kapılacak şekilde bir deprem olmadı. Kısa sürdüğünü düşünüyoruz” dedi.
Karaburun’da esnaflık yapan Hasan Karabatak, Depremin dükkanını açmadan meydana gelmeye başladığını söyleyerek, “Komşularla konuşurken bile deprem olmaya devam etti. Artçılar yaşanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Nermin Yılmaz ise “Ağır bir fırtına var ilk depremi bu yüzden hissetmedim. Kedimi veterinere götürecektim o anda ikinci depremi hissettim. Daha sonra veterinere giderken dükkanların tedbir amaçlı boşaltıldığını gördüm. Şimdi burada beklemeye başladım” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

Yalova'da CHP'den 350 istifa!

Muharrem İnce'nin partisine mi katılacaklar?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılma tarihi 2021... Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?

POMEM 8 bin polis alımı 2021... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri! 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu katip başvurusu 2021! CTE katip başvuruları ne zaman bitecek, katiplik şartları nedir?

CTE katip başvuruları devam ediyor!

Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü! Cumhurbaşkanı Erdoğan test etti

Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü! Cumhurbaşkanı Erdoğan test etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.