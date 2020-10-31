HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep’te 1 gözaltı

İzmir’deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep’te 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada propaganda yapan bir kişi Gaziantep’te yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından paylaştığı video ile kara propaganda yapan 1 kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada propaganda yapan bir kişi Gaziantep’te yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından paylaştığı video ile kara propaganda yapan 1 kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "30.10.2020 günü İzmir ilinde gerçekleşen deprem ile ilgili olarak Twitter sosyal medya ağından olumsuz video paylaşan şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ikametinde yakalanarak, hakkında (TCK 216) halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatılmıştır" denildi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
Depremzedeler burada kalıyorDepremzedeler burada kalıyor
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Diğer Haberler
Mersin'de dehşet olay! Akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü
Dehşet! Akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi
Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi
Deprem sonrası vatandaşların kaldığı çadır kentler havadan görüntülendi
Depremzedeler burada kalıyor
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
AFAD'dan İzmir açıklaması: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var
'Gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.