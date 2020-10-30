İzmir'deki Deprem Sonrası Türkiye'ye Dayanışma Mesajları

İzmir'de merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan ve şu ana kadar en az 12 can kaybına, 400'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'ye dünyadan dayanışma mesajları geliyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen ve bazı kıyı bölgelerinde deniz suyunun taştığı, bazı Yunan adalarının da etkilendiği depremle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis,"Görüş ayrılıkları ne olursa olsun, şimdi iki toplumun dayanışma içinde olması gereken bir zamandayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı'yla telefon görüşmesi yaptığı, iki liderin karşılıklı dayanışma mesajı verdiği belirtildi.

Yunanistan'ın ardından Fransa'dan yapılan açıklamalarda da talep gelmesi halinde Türkiye'ye yardım ekiplerinin gönderileceği mesajı verildi.

Fransa'nın Türkiye'deki büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabında yayınlanan mesaja göre, Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian da Fransızca olarak yayınladığı mesajında, "Türk ve Yunan halkları ile tam dayanışma içinde" olduklarını ifade etti ve "Depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.