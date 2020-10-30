İzmir'deki depremde 4 can kaybı

Yardım ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı. Açıklamada depremin TSİ 14.51'de meydana geldiği belirtildi.

Yerin 16,54 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine uzaklığının 17,26 kilometre olduğunu belirten AFAD, Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini ve TSK'nın da havadan tarama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

AFAD, ilk bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin de yaralandığını bildirdi. Çok sayıda binanın yıkılmasına ya da hasar görmesine neden olan depremin yol açtığı hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor.

Deprem Seferihisar'da deniz taşmasına yol açarken, sokaklar sular altında kaldı.

İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunan AFAD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye ivedilikle gönderildiğini, çevre illerden gelen personel ve araçların da destek amacıyla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.