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İzmir’deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 02:05 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremde bir iş yerinde yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, depreme ait yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

İzmir’deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada

İzmir’de meydana gelen depremde bir iş yerinde yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, depreme ait yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde, deprem anında yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kamera görüntülerinde, depremde çalışanların yaşadığı korku, dışarıya hızla kaçmaları ve iş yerinde bulunan ürünlerin devrilmesi görüntülendi.

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