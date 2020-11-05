İzmir’deki Depremde Yaralar Sarılmaya Çalışılıyor

İzmir’de 114 kişinin ölümüne, 1053 kişinin yaralanmasına neden olan depremin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremden en çok etkilenen Bayraklı İlçesi’nin yanı sıra kent genelinde incelemeler yaparak depremde hasar alan binaları tespit ediyor.

34 bin 72 binada, 219 bin bağımsız bölümde hasar tespitinin tamamlandığını söyleyen Bakan Murat Kurum, “Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayısı 231 bina, 3 bin 924 bağımsız bölüm bulunuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Yıkım süreçlerini başlattık. 12 binamızın dün itibariyle yıkımını tamamladık. Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı ve Buca’da çalışmalarımız devam ediyor. Bayraklı’da her mahallede koordinasyon merkezi kuruldu” dedi. Vatandaşlar evlerini boşaltıyor Bakanlığın hasar tespiti çalışmasına ilişkin yayımladığı rapora göre Bayraklı’nın dışında Buca ve Bornova’da da acil yıkılacak bina ve bağımsız bölümler bulunuyor. Depremde giriş kolonunun ayrıldığı göze çarpan Alsancak’taki 50 yıllık Köşe Apartmanı da dün boşaltılmıştı.

Hasar gören bazı binalarda yaşayan vatandaşların eşyalarını almalarına güvenlik güçleri gözetiminde kısıtlı bir süre için izin verildi. Bakan Kurum, vatandaşları acil tahliye kararı verilmemiş binalara girmemeleri için ise uyardı. Bayraklı’da afetzedelerle biraraya gelen Kurum’a bazı vatandaşlar kısa süreliğine dahi olsa evlerine girerken taşıma asansörüne ihtiyaç duyduklarını ancak nakliyatçıların gerek asansör gerekse nakliye için yüksek fiyat talep ettiğini söyledi. Bunun üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e tek fiyat belirlenmesi talimatı veren Kurum, kısa süreli girişler ve yaklaşık bir saatlik eşya taşıma süresi için ayrı ve sabit bir fiyat belirleneceğini bildirdi. “36 kişinin tedavisi sürüyor” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavileri süren depremzedeleri ziyaret etti. Koca, “107 vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybederken, 7 vatandaşımız da sağlık kuruluşlarında hayatını kaybetmişti. Toplam 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise yedi hastamızın tedavisi devam ediyor, bu yedi hastamızın beşinin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor” dedi.

“8 bin 553 kişi çadırda kalıyor” İzmir’deki depremde evleri hasar gören ve korkan vatandaşlar AFAD, Türk Kızılay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadırlarda kalmaya devam ediyor. Konteynır kent çalışmalarının sürdüğünü ve 18 gün sonra vatandaşlara teslim edileceğini ifade eden Bakan Kurum, 8 bin 553 kişinin çadırlarda kaldığını söyledi. AFAD’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre ise, İzmir genelinde 3 bin 11 çadır kuruldu, bunların 907’si boş olarak kullanıma hazır bulunuyor. AFAD tarafından bölgede vatandaşların beslenme hizmetinin 484 personel ve 42 araçla sürdürüldüğü açıklanırken, depremden psikolojik durumu olumsuz etkilenen vatandaşların desteklenmesi için de 452 personelin 11 bin kişi ile görüştüğü paylaşıldı. Çadır kentlerde sağlık taraması ve çamaşırhane İzmir Büyükşehir Belediyesi de çadır kentlerde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Belediyeye ait Eşrefpaşa Hastanesi başhekim ve sağlık çalışanları Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadırları dolaşarak afetzedeleri sağlık taramasından geçirdi. Hijyen ihtiyacının karşılanması için de dört noktada çamaşır yıkama ve kurutma merkezleri kuruldu. Belediyeye bağlı İZELMAN da 0-6 yaş grubu depremzedeler için iki mobil anaokulu kurdu. Mobil anaokullarında çocuklara okul çantası, çocuk kitapları, maske ve hijyen paketinden oluşan destek seti de dağıtılıyor. Diğer yandan enkaz altından kurtarılan 14 kedi de Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çadırda kalan afetzedelerin kış aylarını rahat geçirebilmeleri için İzmir’deki Hilton Oteli’ni, Uzundere’deki Belediyeye ait toplu konutları ve Gaziemir’deki 58 yaşam alanını da vatandaşlara tahsis edeceklerini duyurmuştu. “Bugüne kadar 11 milyon lira yardım yapıldı” Bakan Kurum, depremden etkilenen vatandaşlara yapılan yardımları da açıkladı. Kurum, “Bugüne kadar vatandaşlarımıza 11 milyon lira yardım yapılmış durumdadır. Seferihisar’da tsunamiden etkilenen 33 konut ve 189 işyerine 1 milyon 904 bin lira ödeme yapıldı. Depremde işyeri zarar gören esnafa dükkan başına 2 bin 500 lira yardım yapılacak” dedi. Depremden sonra 10 bin 300’ü İzmir’den olmak üzere 14 ilden Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası kapsamında hasar ihbarları aldıklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Bir ay içerisinde bunların tespiti yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirilecek. Bugün itibariyle 153 vatandaşa 6,3 milyon TL DASK ödemesi yapıldı. Vatandaşlarımızın depremdeki yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için bu sigortanın işlemesi çok önemli” diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de afetzedelere yapılan nakdi yardım miktarlarını Twitter hesabından paylaştı. Köşger, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına 260 bin lira, evi yıkılan ve eşyasını alamayan 230 kişiye de 6 milyon 480 bin lira yardım yapıldığını açıklarken 398 kişiye yapılan hasarlı konut ve işyeri nakdi yardımların toplamının ise 4 milyon 96 bin 200 lira olduğunu belirtti. Erdoğan: “Bir ay içerisinde inşaata başlayacağız, önümüzdeki yıl teslim edeceğiz” Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin ardından uygulanacak yol haritasını hatırlattı. Erdoğan, “Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. Bir ay içerisinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yol haritamız bu” dedi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile başlatılan konut atılımının özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağladığını kaydeden Erdoğan, "Hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.