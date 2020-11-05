İzmir’deki depremde yıkılan binalarla ilgili 7 tutuklama

İzmir’deki depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de bulunduğu 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuklandılar

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., ile Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki market sahibi R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.