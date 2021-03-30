HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

İzmir’deki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

30.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rızabey Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B.

İzmir’deki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rızabey Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B. tutuklandı. Soruşturmayla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 kişinin de yaralandığı Rızabey Apartmanı ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapı müteahhidi H.H.Ö., depremin hemen ardından yakalanmış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul’da yakalandı
Yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu yapının mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B., bugün İstanbul’un Çatalca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.S.B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
A.S.B’nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 2’ye yükselirken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştıKritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Hangi ilde kaç vaka var? Haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Hangi ilde kaç vaka var?

Son dakika! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İzmir depreminde 37 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı

İzmir depreminde 37 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Mart 2021 koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Hükümlülerin Kovid-19 izni ile ilgili yeni karar

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Yeni karar!

Atılay Uluışık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Atılay Uluışık'ın biyografisi...

Atılay Uluışık kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.