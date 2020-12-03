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  4. İzmir’deki dev operasyonda kritik yeni detaylar ortaya çıktı

İzmir’deki dev operasyonda kritik yeni detaylar ortaya çıktı

03.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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İzmir’de çağrı merkezleri kurarak başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği ve 23 Alman vatandaşının dolandırıldığı iddiasıyla 32 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda kritik detaylar ortaya çıktı.

İzmir’de çağrı merkezleri kurarak başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği ve 23 Alman vatandaşının dolandırıldığı iddiasıyla 32 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda kritik detaylar ortaya çıktı. 150 milyon TL değerindeki oteller, 200 milyon TL’ye yakın gayrimenkul, farklı marka ve modellerde 50 milyon TL değerinde 41 araç olmak üzere 500 milyon TL değerindeki gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konuldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Alman vatandaşının dolandırılması ve başta Almanlar olmak üzere yabancı kişilere yönelik "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç gelirlerini aklama" suçlarını işleyen örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararları verdi. Lider ve yönetici kadrosunun bir kısmı İzmir’de bulunan, üyelerinin yine bir kısmı Türk ve Alman vatandaşı olan ve Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda adreslere tek tek İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı. İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Elde ettikleri gelirleri kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirmişler
Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S’nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S’nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarının para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirerek, burada örgütün yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirtildi.

500 milyon TL’lik mallara el konuldu
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt üyelerine ait iki otel, bir adet inşaatı devam eden otel olmak üzere 150 milyon TL değerindeki oteller, lüks semtlerde bulunan 87 adet maddi değeri 200 milyon TL’ye yakın gayrimenkul, farklı marka ve modellerde 50 milyon TL değerinde 41 araca el konuldu. Ayrıca 1.5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL nakit para, 5 kiloya yakın altın, 25 adet değerli kol saati ve 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 500 milyon TL değerinde gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konulduğu ifade edildi.

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