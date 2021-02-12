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İzmir’deki dolu yağışı seraları deldi geçti

12.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’de meydana gelen dolu yağışı sonucunda Urla ilçesinde bulunan seraların naylon tavanlarını delerek maddi hasar verdi.

İzmir’de meydana gelen dolu yağışı sonucunda Urla ilçesinde bulunan seraların naylon tavanlarını delerek maddi hasar verdi. Bölgede yaşayan sera sahipleri zararlarının büyük olduğunu ve güneş enerjilerinin kırıldığını belirterek, hayatların böyle bir dolu yağışına şahit olmadıklarını söyledi.
İzmir’de dün 23.00 sıralarında başlayan sağanak yağış ve dolu yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Urla ilçesinde bulunan seralarda dolu yağışından nasibini aldı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolular seralarında tavanlarını delerek maddi hasara sebebiyet verdi. Bölgede bulunan bazı evlerin ise güneş enerjisi sistemleri yoğun dolu yağışına dayanamayarak kırıldı. Bazı seralarda yetiştirilen mahsuller ise dolu yağışı sebebiyle zarar gördü.

“Yumruğum kadar dolu yağdı”
Sera sahiplerinden Ramazan Balcılar, daha önce böyle bir dolu yağışına şahit olmadıklarını belirterek, “Çok kötüydü. Dışarıya adımımızı atamadık. Seralarımız mahvoldu. Tam da sevgililer günü öncesinde mahsullerimiz zarar gördü. Perişan durumdayız. Nasıl olacak bilmiyoruz, devletimizden yardım bekliyoruz. Tahmini olarak 50 bin ile 100 bin lira arası bir zararımız var. Yumruğum kadar dolular yağdı. Ben böyle bir afet görmedim.
Bölgede yaşayan bir başka vatandaş olan İsa Azık ise “30 dönüm alanımız vardı ama bir tane naylon kalmadı. Bir tane seramızda komple sürdü. 15 dakika sürdü, kimse dışarıya çıkamadı. Bittiğinde dışarıya çıktık ve baktık ki her şey yerle bir. Güneş enerjileri patladı, çatıda kiremitler kırık. Naylon denen bir şey kalmadı, aynı elek gibi oldu” ifadelerini kullandı.

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