HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

İzmir’deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 21:24 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.Merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir’in Bayraklı ilçesi Dumlupınar Sokak’ta tamamen yıkılan 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik istedi.

İzmir’deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir’in Bayraklı ilçesi Dumlupınar Sokak’ta tamamen yıkılan 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik istedi. Ekiplerin çalışması devam ederken enkaz altından acı haber geldi. Tamamen yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze, kimliği belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği enkazda çalışmalar devam ediyor.

İzmir’deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalarBakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Diğer Haberler
Enkaz altındaki annenin cansız bedenine ulaşıldı, oğlu yaralı olarak kurtuldu
Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtarıldı
İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı
İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı
Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
İzmir depremi hakkında çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişme
Çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişme
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İstanbul’dan İzmir’e destek ekipleri yola çıktı
Vali Yerlikaya duyurdu! Hepsi İzmir'e doğru yola çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.