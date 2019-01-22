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İzmir'deki evinde ölü bulunan gencin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinde ölü bulunan Mehmet Salih Şekerci'nin (33) cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinde ölü bulunan Mehmet Salih Şekerci'nin (33) cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Şekerci'nin evinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatların ele geçirildiği ve bazı psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Kardeşi Mehmet Salih Şekerci'den bir süredir haber alamayan Oya Şekerci, durumdan şüphelenerek dün akşam saatlerinde Yeşilçam Mahallesi 2007 Sokak'ta bulunan evine gitti. Abla Oya Şekerci, defalarca çaldığı kapının açılmaması üzerine, yedek anahtarla eve girdi. Kardeşinin, salonun zemininde hareketsiz yattığını gören Şekerci, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Mehmet Salih Şekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber verilmesiyle gelen polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yaşamını yitiren Şekerci'nin olduğu odada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar bulundu. Savcının incelemesinin ardından cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Şekerci’ye otopsi yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınanan Şekerci'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır’a götürüldü.
Bekar olan Mehmet Salih Şekerci'nin, lastik tamirciliği yaparak geçimini kazandığı, psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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