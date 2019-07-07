İzmir'deki evlerinden kaçan kız kardeşler, Bursa'ya gitmiş

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki evlerinden 1 Temmuz'da kaçan Gülseren (17) ve Kardelen Altıntop (15) kardeşlerin, Bursa'ya gidip, kafede çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Altıntop kardeşlerin, pişman olup, 6 gün sonra karakola gittiği ve ailesine teslim edildiği öğrenildi.

İzmir'de alüminyum doğrama işiyle uğraşan Levent Altıntop'un 5 çocuğundan Gülseren Altıntop ve Kardelen Altıntop, 1 Temmuz'da, Karabağlar'a bağlı Limontepe semtindeki evlerinden 'Gezmeye gidiyoruz' diyerek, çıktı. Kızlardan haber alamayan babaları, polise gitti. İhbar üzerine harekeyte geçen polis ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Altıntop kardeşlerin, evden kaçıp, Bursa'ya gittiği ve kafede çalışmaya başladığı belirlendi. Kafede kalan kardeşlerin, dün, pişman olup, karakola giderek, evden habersiz çıktıklarını söylediği belirtildi. Gülseren ve Kardelen Altıntop kardeşlerin, yardım istemesi üzerine, 6 gün sonra İzmir'deki ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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