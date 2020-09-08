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İzmir’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 19:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.45 sıralarında Ulukent Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

İzmir’in Menemen ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.45 sıralarında Ulukent Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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