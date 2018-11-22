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İzmir'deki FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün kapatılan Gediz Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında dava açılan, örgütün "üniversite imamı" olduğu iddia edilen Yaşar Narı'ya 9 yıl 9 ay, üniversitenin eski Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Atilla Ediz'e ise 6 yıl 10 yıl hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan Gediz Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında dava açılan, örgütün "üniversite imamı" olduğu iddia edilen Yaşar Narı ile üniversitenin eski Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Atilla Ediz'le ilgili karar çıktı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Narı ve avukatı ile tutuksuz yargılanan Ediz katıldı.

İddia makamı, daha önce esasa ilişkin verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Narı ve Ediz'in "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Daha önceki savunmalarını tekrar eden Ediz, savunmasına ekleyecek herhangi yeni bir hususun olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraatini istedi.

Sanık Narı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürerek, "Kullandığım program 'Gmail' programıydı. Bu programın ByLock olduğunu bilmiyordum. Şu ana kadar hiçbir kanun dışı eylemim olmadı. Mahrem imam ya da üniversite imamı değilim. Bölgeci ya da mütevelli de değilim." şeklinde savunma yaptı.

Pişman olduğunu dile getiren Narı, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan Narı'yı 9 yıl 9 ay, Ediz'i ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ederek, Narı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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