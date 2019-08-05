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İzmir'deki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan Kaynak Holding kurucularından Kemal Başkaya tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan Kaynak Holding kurucularından Kemal Başkaya tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kemal Başkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak Holding'in kurucularından olan, kapatılan Şifa hastaneleri ve STV gibi pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Başkaya adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri ise sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında örgütün sözde mütevellisi oldukları tespit edilen ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Başkaya'nın da yakalamasıyla gözaltı sayısı 18'e çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kaynak Holding tutuklama

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