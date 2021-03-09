HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti

İzmir’deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti

09.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, FETÖ’nün hücre evlerine yapılan baskında Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.’nın da aralarında bulunduğu 31 kişinin gözaltına alınmasının ardından, operasyonda ele geçirilen para miktarı dikkat çekti.

İzmir’de, FETÖ’nün hücre evlerine yapılan baskında Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.’nın da aralarında bulunduğu 31 kişinin gözaltına alınmasının ardından, operasyonda ele geçirilen para miktarı dikkat çekti. Saklanan ve polis tarafından bulunan balya balya paraların cezaevlerinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilirken, şüphelilerin ilk ifadelerinde buna benzer itiraflar geldi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler sonrasında yeni bir operasyonun talimatını vermiş, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.’nın aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri ekiplerinin 30 adrese yaptığı baskınlarda gözaltındaki şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları, örgütün mahrem yapı içerisinde görev aldıkları belirlendi.
Avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda paralar ele geçirildi. Polis tarafından hücre evlerinde yapılan aramalarda, 179 bin dolar, 37 bin 500 TL bulundu.

Sorguda itiraf geldi: Yakalanan paralar örgüte gidecekti
Ele geçirilen balya balya paraların ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere örgüte toplandığı, örgüt mensuplarının ailelerine yardım yapıldığı değerlendirilirken, gözaltındaki şüpheliler ilk sorgularında buna benzer itiraflarda bulundu.
Öte yandan, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.’nın aralarında bulunduğu 31 kişinin sorguları emniyette devam ediyor. Zanlılar, işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Salim Arda Ermut Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandıSalim Arda Ermut Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe – Miraç duası nasıl okunur?

Miraç gecesi duası Arapça ve Türkçe

Evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller

İşte evde bakım maaşı yatan iller

İş kazası sonrası belediyeye dava açtı, Bozkurt Belediye Başkanı'nın makam koltuğu ve aracı haczedildi

Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi

Salim Arda Ermut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı

Salim Arda Ermut Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı

Edirne'de bir flaş karar daha: 2 caddeye girişler kapatıldı, çay ocaklarının faaliyeti durduruldu

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü! Kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı

Dehşete düşüren olayda yeni gelişme: Bana büyü yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.